الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 11 ديسمبر 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل:

مهنياً: ابتعد عن إثارة النعرات والحساسيات، قد يدلك الحدس على حل ما، وتضطر إلى مواجهة بعض التطورات في حياتك المهنية.

عاطفياً: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك

صحياً: وفّر طاقتك ونشاطك للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: ينعشك هذا اليوم مهنياً ويجعلك مقبلاً بحماسة كبيرة على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع .

عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم محاولاً إحياءه، فيكون النجاح حليفك.

صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً.

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حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تكون النقاشات هذا اليوم عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق، واتخاذ قرارات مصيرية حاسمة بشأن بعض الزملاء.

عاطفياً: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.

صحياً: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً بسبب آلام ظهرك ورقبتك. 

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، وتنال مقابل ذلك التهنئة والتبريكات من جميع الزملاء.

عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك لأنه يعلم طريقة تفكيرك وكيفية التعامل معك في مثل هذه الحالات.

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم الى الإمام بسرعة وثبات.

عاطفياً: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه، اعتقاداً منك أنها قد تزعجه بعض الشيء.

صحياً: استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة.

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين.

عاطفياً: إذا كنت مرغماً على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك أو يخيّب أملك، بل يشجعك على ذلك.

صحياً: ساعد نفسك أولاً لكي تتخلص من مشاكلك الصحية بدل التلهي في إعطاء النصائح للآخرين. 

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: التراجع في مجال عملك يعني توقّع تغييرات قريبة وفرصاً من نوع آخر وعقوداً جديدة.

عاطفياً: تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، حافظ على رباطة جأشك وتخلص من اليأس وجدد غرامك

صحياً: التزم ساعات العمل المطلوبة فقط، واستفد من فترة بعد الظهر لممارسة المشي. 

 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تعيش هذا اليوم تقدّماً معنوياً قوياً وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجاباً وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة.

عاطفياً: فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك.

صحياً: تحتاج الى الهدوء بعيداً عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك.

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حظك اليوم لمواليد برج القوس 

مهنياً: تكثر الأفكار البنّاءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة، فتنال موافقتهم وثقتهم الكاملة والدعم اللازم.

عاطفياً: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية وتنجح في ذلك، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيراً.

صحياً: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة.   

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: بعض الظروف المتعلّقة بوضع اداري قد تربكك مدة قصيرة جداً، لأنك تكون قادراً على إيجاد الحل سريعاً.

عاطفياً: العلاقة ببعض النساء مهمة جداً وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقاً.

صحياً: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام. 

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حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: تنسى خيبة امل سابقة، فتطلّ على يوم أكثر وعداً على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّراً مهما ومفاجآت ايجابية.

عاطفياً: تغير في المنحى وحديث عن لقاء أو زواج او ارتباط ممكن في النصف الثاني من الشهر.

صحياً: أنت مدعو مع اقتراب فصل الربيع إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يومياً.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يوم واعد مهنياً وبانتظارك أفكار بنّاءة قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه آمالاً كباراً.

عاطفياً: حماسة الشريك لإرضائك تفاجئك وتنعكس إيجاباً على العلاقة بينكما وتوضيح الرؤية.

صحياً: لا تغامر بصحتك من أجل ساعات عمل إضافية تفقدك عافيتك وتنال من طاقتك.

برج الجوزاء برج الحمل برج الدلو جميع مواليد الأبراج الفلكية جاكلين عقيقي حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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