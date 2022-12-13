مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات اليورو آسيوي

استضافت البورصة المصرية الجمعية العمومية الـ 65 لاتحاد البورصات اليورو آسيوية وكذلك الاجتماعات الدورية للجان العمل الفرعية، وخلال اللقاء تم استعراض نتائج خطة عمل الاتحاد خلال العام الجاري وكذلك مناقشة خطة العام المقبل، والتي تضمنت عدد من المحاور والفعاليات منها ورش العمل والتدريب والبحوث و الاستقصاءات المزمع تنظيمها للاعضاء خلال العام خلال الفترة المقبلة.

من جانبه وخلال كلمته الافتتاحية رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، بالسيدة إيلينا الديمبرج القائم بأعمال رئاسة الاتحاد ورئيس بورصة كازاخستان، كما رحب "الدكاني" باستضافة البورصة المصرية لفعاليات الاجتماعات السنوية للاتحاد، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات هي فرصة جيدة لتبادل ومشاركة الخبرات مع باقي أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 43 عضوا.

وأضاف رئيس البورصة المصرية، أن اجتماعات هذا العام شهدت استعراض عدد من الموضوعات الهامة خلال فعاليات لجان العمل حيث تم مناقشة آليات التعاون بين البورصات الأعضاء وسبل التطوير والتوسع في الاعتماد على الحلول التكنولوجية بهدف تحسين ورفع كفاءة أسواق المال.

ومن جهتها قالت السيدة إيلينا الديمبرج، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة "FEAS" ورئيس بورصة كازاخستان، اجتماع اليوم لأعضاء اتحاد البورصات اليورو آسيوية، شهد عرض لمنجزات العام، نشكر البورصة المصرية على دعوتنا واستضافة اجتماعات الاتحاد والجمعية العمومية".

وأضافت هذا العام شهد انضمام 7 أعضاء جدد للاتحاد كما نظم الاتحاد العديد من الفعاليات تضمنت التدريب التدريب الفعلي لأعضاء الاتحاد ببورصة كازاخستان، وورش العمل حول الاستدامة، وعلاقات المستثمرين، والتمويل الجماعي، وغيرها من الموضوعات الرئيسية تأسس اتحاد البورصات اليورو آسيوي الذي يتخذ من العاصمة الارمينية مقراً له في العام 1995، ويمثل أعضاء الاتحاد نحو 31 دولة ويبلغ عدد الأعضاء نحو 43 عضو منهم 21 عضوية كاملة، و 10 أعضاء منتسبين و 8 أعضاء مراقبين، و 4 شركاء من المؤسسات المالية وشركات التسوية وجمعيات المتداولين بأسواق المال والاتحادات الإقليمية بالدول الأعضاء.