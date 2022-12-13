ننشر جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لكافة الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة بجميع المحافظات والذي يمكن الإطلاع عليه من خلال الكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية بشكل ربع سنوي لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm لتفادي الزحام وإهدار الوقت والجهد خاصة مع انتشار العديد من الأمراض والأوبئة العالمية.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للموظفين

أكدت وزارة المالية أن الفترة المحددة لصرف مرتبات ديسمبر الجاري 5 أيام تبدأ من يوم 22 ديسمبر 2022 وتنتهي يوم 28 من نفس الشهر وفقا لما ورد في الكتاب الدوري الذي أصدره قطاع الحسابات والماليات في الوزارة حيث يتم وضع جدول لتنظيم عملية الصرف في كافة محافظات الجمهورية وفقا لعدد موظفي كل مؤسسة أو وزارة في المحافظة بالمقارنة بعدد ماكينات الصرف الالي للبنوك الموجودة فيها بحيث لا يوجد ضغط على ماكينات الصرف الالي فيما يتم تغذية الماكينات بالعملات المالية المختلفة خلال الفترة المخصصة للصرف لعدم الانتظار.

موعد صرف مرتب شهر شهر ديسمبر لموظفي الدولة

أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 حيث تم تخصيص يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر لصرف مرتبات موظفي وزارة (الثقافة، البيئة، النقل، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، الداخلية، البترول، الصحة، التضامن، السياحة،…) وكافة المديريات التابعة لهم في كافة المحافظات.

فيما تم تخصيص يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 لصرف مرتبات موظفي وزارة ( التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، الشباب والرياضة، المالية، الخارجية،…) وكافة المديريات التابعة لهم في كافة المحافظات.

ويوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 لصرف مرتبات موظفي وزارة ( الأوقاف، قطاع الأعمال، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الصحة والسكان، مجلس النواب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس الأعلى للصحافة، …).

فيما يخصص يومي 27 و 28 ديسمبر لصرف الفئات التي لم تصرف في موظفي الدولة ويخطر البنوك كافة موظفي الدولة بمعاد الصرف وتحويل المرتبات إلى حساباتهم لصرفها في المواعيد المخصصة لهم.

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