ما هو المقصود بـ«الأدوية المغشوشة والمقلدة»؟.. معاون رئيس هيئة الدواء يوضح

أوضح الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء، ما هو المقصود بـ"الأدوية المغشوشة والمقلدة"، قائلاً: "إن الدواء المغشوش هو الدواء الخالي من المادة الفعالة، أو به مادة فعالة بتركيز مختلف عن تلك التي توجد على غلاف العبوة، أو به مادة فعالة مخالفة".

وأضاف حمادة شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية Cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأدوية المغشوشة مصنفة خارج المنظومة الرسمية للتصنيع الدوائي.

وأوضح معاون رئيس هيئة الدواء، أن النظام الرقابي الحالي يسير مع الدواء منذ مرحلة تصنيعه وهو مادة خام، حتى يصل إلى الصيدلية، لافتاً إلى أن هناك مراقبة على استيراد المواد الخام الخاصة بالدواء، ومن ثم وصول المواد الخام إلى البد، وعند الإفراج عنها يتم سحب عينات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية، بعد ذلك تأتي مرحلة المراقبة على الإنتاج، من خلال مفتشي هيئة الدواء المصرية، على عملية الإنتاج.

وأشار إلى أنه يتم سحب عينات من المنتج النهائي للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أن معامل هيئة الدواء معادها ، هي معامل، حاصلة على اعتماد الأيزو 17055.