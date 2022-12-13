الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عمرو عبدالعزيز يكشف عن أصعب مشهد قدمه فى حياته

عمرو عبدالعزيز
عمرو عبدالعزيز

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز، تفاصيل أصعب مشهد قدمه في حياته وكان في مسلسل "العقرب"، وتسبب في فقدانه القدرة على النطق والحركة بسببه.

وقال خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أحد المشاهد كان يعلم أنها سيتم تصويرها في المقابر الساعة 12 منتصف الليل، وعند وصوله لمكان التصوير اكتشف أنهم فتحوا إحدى المقابر حتى يتم التصوير داخلها.

وأضاف، أنه اعترض كثيرًا ورفض تصوير المشهد وظل لمدة ساعة ونصف حتى يقنعوه بالتصوير، متابعًا: "نزلت التربة وأنا بقرأ كل القرآن اللي أعرفه، وبعدها دخلت في نوبة بكاء شديدة، وفجأة نادر جلال قال هاتوا العدسة القريبة وخدوا المشهد بيها، وبعدها رجلي وقفت ولم استطع الحركة، وطلب منهم يشيلوني ويخرجوني برة التربة". 

وتابع: "طلعوني وشربت زجاجة ماية ونصف من الخضة، وأستاذ نادر جه طبطب عليا وقالي معلش أنا عارف إن المشهد صعب". 

عمرو عبدالعزيز فقدانه القدرة النطق الحركة مشهد المقابر تصوير

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