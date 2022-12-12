تقرير: مزراوي وأكرد جاهزان لمواجهة فرنسا في نصف النهائي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، جاهزية ثنائي المنتخب المغرب نايف أكرد ونصير مزراوي من عدمها قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وأشارت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن أكرد ومزراوي تعافيا من الإصابة التي لحقت بهم في لقاء إسبانيا بثمن النهائي وأصبحا جاهزان لمواجهة فرنسا.

وكان الثنائي غاب عن مواجهة البرتغال في ربع النهائي وشارك بدلًا منهما جواد الياميق ويحي عطية الله في عبور المغرب التاريخي إلى نصف النهائي بعد التغلب على رفاق رونالدو بهدف نظيف.

ولا يزال موقف رومان سايس قائد الفريق غامض حول مشاركته أمام فرنسا، بعدما تحامل على نفسه ولعب 55 دقيقة مصابًا أمام البرتغال.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة المغرب ضد فرنسا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر

أما عن موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر، فتُقام يوم الأربعاء 14 ديسمبر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

حكام مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022 بقطر

وسيكون المكسيكي سيزار راموس حكمًا للساحة في مباراة المغرب ضد فرنسا، ويعاونه مواطناه ألبرتو مورين وميجيل هيرنانديز، فيما سيكون الفنزويلي خيسوس فالنزويلا حكمًا رابعًا.

وتم تعيين الكندي درو فيتشر حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الكولومبي نيكولاس جالو، بينما ستكون البرازيلية نويزا باك حكمة لتقنية التسلل النصف آلي، ويعاونها الأمريكي أرماندو فياريال.

وصعد المنتخب الفرنسى للمربع الذهبي بعد اقصاء المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما صعد أسود الأطلسي بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف، بينما تأهل الأرجنتين عقب فوزه على هولندا بركلات الترجيح، وهو ما فعلته كرواتيا، والتي صعدت على حساب البرازيل بركلات الترجيح.

وتأهلت 4 منتخبات للدور قبل النهائى ببطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر، وهي فرنسا وكرواتيا من أوروبا والأرجنتين من قارة أمريكا الجنوبية والمغرب من قارة إفريقيا.