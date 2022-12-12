الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أهم الأوراق المطلوبة واشتراطات ترخيص المحال التجارية الجديدة

الدكتور محمد الفيومي،
الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا

كشف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن الأوراق المطلوبة واشتراطات ترخيص المحلات التجارية الجديدة.

 

أهم الأوراق المطلوبة

وقال خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": إن الأوراق هي: صورة البطاقة الشخصية، السجل الضريبي، الشهادة الصحية حال إنشاء محل مواد غذائية، صورة شهادة الميلاد. 

أضاف أن القانون الخاص بالتراخيص لا توجد به أي مواد تتعلق بالحصول على الموافقة الأمنية، مؤكدًا أنه  سيعاد النظر فيها، وسيتم حل بعض المخالفات التي تواجه المواطنين عند الحصول على الرخصة. 

وتابع: هناك بعض الأنشطة التجارية التي يجب الحصول على موافقة أمنية مثل "المحال الخاصة بالأسلحة، الفنادق الغير 5 أو 4 نجوم"، مؤكدًا أن الهدف من حصول هذه الأنشطة على الموافقة الأمنية حفاظًا على صاحب النشاط.

وأردف أن المحلات ذات الأنشطة التجارية مثل «الملابس المواد الغذائية» لا يشترط الحصول على الموافقة الأمنية، مشيرًا إلى أن اللجنة الخاصة بالتراخيص تعمل حاليًا على حل كل المعوقات الخاصة بالحصول على الرخصة ويجب وجود موافقة أمنية. 

وأكد، أن اشتراطات الخاصة بشروط تراخيص الشيشة الهدف منها الحفاظ على صحة المواطنين، والسماح بالتدخين بشروط مقننة، وهي عبارة عن 11 شرطًا يجب تطبيقها للحصول على رخصة استخدام الشيشة، أبرزها المسافة. 

محمد الفيومي أهم الأوراق المطلوبة القانون الانشطة التجارية موافقة أمنية استخدام الشيشة

مواد متعلقة

تخصيص 12 مركزا لاستقبال طلبات تراخيص المحال التجارية العامة بالمنيا

غدًا.. بدء تطبيق قانون تراخيص المحلات العامة بالغربية

قبل تطبيق القانون غدًا.. ما هى البيانات الواجب توافرها لصدور ترخيص المحال العامة؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

حسين الجسمى يحتفل بعقد قرانه بحضور عبدالله بن زايد آل نهيان

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الاتحاد السكندرى بثنائية تاو وياسر إبراهيم

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي ختام تعاملات الاثنين

الفنان الصغير.. أحمد بكر طفل فلسطينى يوثق انتهاكات الاحتلال بلوحات فنية (صور)

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»