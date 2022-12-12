أهم الأوراق المطلوبة واشتراطات ترخيص المحال التجارية الجديدة

كشف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن الأوراق المطلوبة واشتراطات ترخيص المحلات التجارية الجديدة.

أهم الأوراق المطلوبة

وقال خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": إن الأوراق هي: صورة البطاقة الشخصية، السجل الضريبي، الشهادة الصحية حال إنشاء محل مواد غذائية، صورة شهادة الميلاد.

أضاف أن القانون الخاص بالتراخيص لا توجد به أي مواد تتعلق بالحصول على الموافقة الأمنية، مؤكدًا أنه سيعاد النظر فيها، وسيتم حل بعض المخالفات التي تواجه المواطنين عند الحصول على الرخصة.

وتابع: هناك بعض الأنشطة التجارية التي يجب الحصول على موافقة أمنية مثل "المحال الخاصة بالأسلحة، الفنادق الغير 5 أو 4 نجوم"، مؤكدًا أن الهدف من حصول هذه الأنشطة على الموافقة الأمنية حفاظًا على صاحب النشاط.

وأردف أن المحلات ذات الأنشطة التجارية مثل «الملابس المواد الغذائية» لا يشترط الحصول على الموافقة الأمنية، مشيرًا إلى أن اللجنة الخاصة بالتراخيص تعمل حاليًا على حل كل المعوقات الخاصة بالحصول على الرخصة ويجب وجود موافقة أمنية.

وأكد، أن اشتراطات الخاصة بشروط تراخيص الشيشة الهدف منها الحفاظ على صحة المواطنين، والسماح بالتدخين بشروط مقننة، وهي عبارة عن 11 شرطًا يجب تطبيقها للحصول على رخصة استخدام الشيشة، أبرزها المسافة.