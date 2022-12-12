الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أبوالعلا: إلغاء الطوارئ وتحويل 20 سجنًا لمراكز تأهيل «إنجاز تاريخى»

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا

قال أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إلغاء حالة الطوارئ إلى الأبد كان بمثابة إنجاز تاريخي، لم تقدر عليه حكومات وقوى سياسية كثيرة خلال الفترات الماضية.

غلق 20 سجنًا وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع  عبر فضائية «صدى البلد»: تم غلق 20 سجنًا وتحويلهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل على أعلى مستوى مثل وادي النطرون وبدر وهذا تحد تم ونجحت الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي.

أكد أن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودًا ملموسة من قبل الجميع، خاصة فيما يتعلق بالغارمين والغارمات وأصحاب الرأي الذين يستحقون العفو، وكذلك عملية الدمج المجتمعي لهم، وكل أسبوع يتم الإعلان عن قائمة جديدة للمعفو عنهم. 

وأضاف: الحوار الوطني بكافة مشتقاته، يشمل كل المحاور المتعلقة بالدولة ويتم بشفافية كاملة، مشيرًا إلى أن مشروع حياة كريمة يمس حياة 58 مليون مواطن بالكامل. 

ايمن ابو العلا حقوق الانسان إلغاء حالة الطوارئ انجاز تاريخي غلق 20 سجن ا إصلاح وتأهيل لجنة العفو الرئاسي

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