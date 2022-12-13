الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافةk وذلك عقب عدة ارتفاعات متتالية منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول العربية والأجنبية حيث كسرت العملة الأمريكية حاجز الـ 24 جنيها في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.


سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022


يقدم لكم موقع “الدستور” الإلكتروني سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022 وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق للعملة المراد تحويلها وهي كما يلي:-

 

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.58 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع

 

بلغ قيمة الدولار نحو 24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع في بنك مصر.


قدر البنك الأهلي المصري الدولار بنحو 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع


وصل الدولار إلى 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية


في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار الأمريكي في عمليات الشراء نحو 24.58 جنيه و 24.64 جنيه في عمليات البيع.

 

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 24.56 جنيه للشراء و 24.63 جنيه للبيع.


في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.


في البنك العربي الأفريقي وصل الدولار إلى 24.56 جنيه للشراء و 24.63 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية


سجل اليورو الأوروبي نحو 25.81 جنيه للشراء و 26.03 جنيه للبيع.


وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 30.00 جنيه للشراء و 30.27 جنيه للبيع.

txt

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

txt

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصرى


الدينار الكويتي قدر بنحو 77.43 جنيه للشراء و 80.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغ سعره نحو 6.53 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.


‏الدرهم الإماراتي سجل نحو 6.69 جنيه للشراء و 6.70 جنيه للبيع.


الريال القطري سجل نحو 6.3 جنيه للشراء و 6.71 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار أسعار العملات العملات الاجنبية العملة الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 13-12-2022

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-12-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 13-12-2022

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 13-12-2022

تقرير فرنسى: مصر تعمل على تعزيز التنقل الأخضر لمكافحة تلوث الهواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»