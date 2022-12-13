سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافةk وذلك عقب عدة ارتفاعات متتالية منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول العربية والأجنبية حيث كسرت العملة الأمريكية حاجز الـ 24 جنيها في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022



يقدم لكم موقع “الدستور” الإلكتروني سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022 وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق للعملة المراد تحويلها وهي كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.58 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع

بلغ قيمة الدولار نحو 24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع في بنك مصر.



قدر البنك الأهلي المصري الدولار بنحو 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع



وصل الدولار إلى 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.



في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار الأمريكي في عمليات الشراء نحو 24.58 جنيه و 24.64 جنيه في عمليات البيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 24.56 جنيه للشراء و 24.63 جنيه للبيع.



في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.



في البنك العربي الأفريقي وصل الدولار إلى 24.56 جنيه للشراء و 24.63 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية



سجل اليورو الأوروبي نحو 25.81 جنيه للشراء و 26.03 جنيه للبيع.



وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 30.00 جنيه للشراء و 30.27 جنيه للبيع.



الدينار الكويتي قدر بنحو 77.43 جنيه للشراء و 80.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغ سعره نحو 6.53 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.



‏الدرهم الإماراتي سجل نحو 6.69 جنيه للشراء و 6.70 جنيه للبيع.



الريال القطري سجل نحو 6.3 جنيه للشراء و 6.71 جنيه للبيع.