الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يتابع سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، حيث يتم نشر التغيرات التي تحدث في أسعار الصرف من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية وفقًا لحالة العرض والطلب لتلك العملات الأجنبية في السوق المصري وعلى رأسهم عملة الولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر

يتم تداول سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية والذي يتحكم في أسعار الكثير من السلع الاستراتيجية والترفيهية في الأسواق المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة عبر لوحة التعاملات المالية وهي كالتالى:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.56 جنيه للشراء و 24.64 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي وصل سعر الدولار إلى 24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار إلى 24.58 جنيه للشراء و 24.64 جنيه للبيع.

في بنك مصر وصل الدولار إلى 24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل الدولار إلى 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

محلل سياسى: تحديد سعر النفط الروسى سيوجد أزمة أوروبية غير مسبوقة


أسعار الدولار اليوم في البنوك

في بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 24.62 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل الدولار إلى 24.56 جنيه للشراء و 24.63 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 24.55 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل الدولار الأمريكي إلى 24.54 جنيه للشراء و 24.64 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 24.62 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

txt

​تراجع أسعار البترول في ظل تخفيف الصين قيود فيروس كورونا

txt

سعر الدولار اليوم الأحد 2022/12/11 فى البنوك المصرية


في بنك البركة وصل الدولار إلى 24.55 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.
في بنك التعمير والاسكان سجل الدولار الأمريكي نحو 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية سجل الدولار الأمريكي نحو 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار البنوك المصرية البنك المركزي البنك الأهلي بنك مصر اسعار الدولار اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

أصبحنا وأصبح الملك لله.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصرى

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 2022/12/12 فى مصر

مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 وجدول الترتيب

«أوريون» تعود إلى الأرض وتسقط فى المحيط الهادئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية