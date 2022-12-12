سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصرى

يتابع سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، حيث يتم نشر التغيرات التي تحدث في أسعار الصرف من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية وفقًا لحالة العرض والطلب لتلك العملات الأجنبية في السوق المصري وعلى رأسهم عملة الولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر

يتم تداول سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية والذي يتحكم في أسعار الكثير من السلع الاستراتيجية والترفيهية في الأسواق المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة عبر لوحة التعاملات المالية وهي كالتالى:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.56 جنيه للشراء و 24.64 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي وصل سعر الدولار إلى 24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار إلى 24.58 جنيه للشراء و 24.64 جنيه للبيع.

في بنك مصر وصل الدولار إلى 24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل الدولار إلى 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.



أسعار الدولار اليوم في البنوك

في بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 24.62 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل الدولار إلى 24.56 جنيه للشراء و 24.63 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 24.55 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل الدولار الأمريكي إلى 24.54 جنيه للشراء و 24.64 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 24.62 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.



في بنك البركة وصل الدولار إلى 24.55 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والاسكان سجل الدولار الأمريكي نحو 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية سجل الدولار الأمريكي نحو 24.60 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع.

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