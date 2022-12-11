مع بدء الساعات الأولى الصباحية ارتفعت أسعار الحديد في أسواق مواد البناء، وذلك عقب إعلان 3 مصانع حديد من خلال رسائل موجهة لعملائها لزيادة أسعار الطن الواحد في الحديد بدء من ديسمبر الحالي بنحو قيمة 800 جنيه، يكثر التساؤل حول سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 عبر جوجل.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

ترصد "الدستور" في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11- 12- 2022.

أعلنت مصانع السويس للصلب وصول أسعار الطن لـمبلغ 20350 جنيها ويكون شاملا الـ 14% القيمة المضافة، بديلا من مبلغ 19.550 جنيه للطن الواحد بتسليم أرض المصنع بزيادة قيمة 800 جنيه.

تنشر “الدستور” لكم أسعار مواد البناء فى جميع الأسواق.

وصل اليوم سعر طن حديد العتال إلى 21 ألفا و200 جنيه.

سعر طن حديد عز والدخيلة اليوم الأحد وصل إلى 20 ألفا و500 جنيه.

سجل اليوم طن حديد سرحان 20 ألفا و500 جنيه.

وصل اليوم الأحد سعر طن حديد المعادي إلى 20 ألفا و500 جنيه.

بلغ اليوم الأحد سعر طن العشرى 20 ألفا و400 جنيه.

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1650 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1615 جنيها.

سجل طن أسمنت أسمنت السويدى 1720 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الممتاز إلى 1520 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1650 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1530 جنيها.

سجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

وصل اليوم طن جبس المعمار إلى 690 جنيها.

سعر طن جبس العامرية اليوم الأحد وصل إلى 650 جنيها.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل اليوم إلى قيمة 2500 جنيه.

وصل اليوم الأحد سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى مبلغ 2500 جنيه.

وأسمنت لافارج المقاوم للملوحة اليوم وصل الطن الواحد إلى قيمة 1670 جنيها.

سجل اليوم الأحد في طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة مبلغ 1680 جنيها.

بينما سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة اليوم وصل إلى مبلغ 1755 جنيها.

وصل اليوم الأحد سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لقيمة 1670 جنيها.

سجل اليوم الأحد سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط بقيمة 1130 جنيها وبلغ سعر أسمنت الواحة المخلوط إلى مبلغ 1190 جنيها.