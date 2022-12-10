السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسي: تحديد سعر النفط الروسي سيوجد أزمة أوروبية غير مسبوقة

النفط الروسي
النفط الروسي

قال ياسر أبو معيلق، الكاتب والمحلل السياسي، إن تحديد سعر النفط الروسي سوف يحد من حجم الإمداد النفطي إلى القارة الأوروبية بصورة كبيرة. 

التسوية الأوروبية الروسية

وأكد أبو معيلق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع الأوروبي لن يصل إلى تسوية حقيقية توافق عليه الجانب الأوروبي والروسي.

الغاز الروسي 

وأضاف في حديثه، أن النفط الروسي لا يشكل أهمية كبيرة للقارة الأوروبية، حيث تستورد القارة الأوروبية النفط من الكثير من بلدان العالم غير روسيا، بينما يشكل الغاز الروسي أهمية كبيرة لأوروبا، حيث تقوم الصناعة الأوروبية على الغاز الروسي، معبراً:" ألمانيا من أكثر الدول المعارضة لتحديد سعر النفط والغاز الروسي، وذلك لأنها من أكبر الدول المستوردة للنفط الروسي".

ياسر أبو معيلق محلل سياسي النفط الروسي القاهرة الإخبارية تحديد سعر النفط الروسي

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