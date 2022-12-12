الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«منار» إحدى مجتازي دورة «مودة»: انصح الشباب بها.. وأتمنى مد وقت المحاضرات

منار ياسر
منار ياسر

في فترة وجيزة استطاع مشروع دورة «مودة» لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بمختلف محافظات مصر من خلال دورة تدريبية مجانية يتم إلقاء محاضراتها في الجامعات ومراكز الشباب وعدد من المراكز بالمحافظات فضلا عن توفرها على الإنترنت بدون مقابل مادي، وهي برعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويحصل المستفيد من المحاضرة على شهادة معتمدة.

وتروي إحدى الفتيات تدعى منار ياسر التي اجتازت الدورة تجربتها والتي اعتبرت أن دورة «مودة» من أفضل الدورات التى حصلت عليها، وأكثرها مصداقية، خاصة أنها برعاية الدولة، مؤكدة: «استفدت الكثير، وأطالب المسئولين بزيادة وقت الدورة، لأننى لاحظت أن الوقت قصير». 

وأضافت «منار»: «زيادة الوقت ستسمح بمناقشة موضوعات أكثر بشكل أعمق، وذلك سيحقق فائدة أكبر للمقبلين على الزواج، وسيسهم فى ترسيخ المفاهيم والوصول إلى اتفاق بين الزوجين يكون لائحة لتنظيم أمور حياتهما وبيتهما». 

وتابعت: «الدورة مهمة ولابد من تطويرها وزيادة وقت المحاضرات وإدخال أمثلة ونماذج من الحياة العملية والعامة للتوضيح، دون التركيز فقط على الفنانين والمشاهير، وذلك لاختلاف طبيعة الخلاف والمشاكل بين الأزواج مع اختلاف الطبقات الاجتماعية».

ونجح المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» فى تنفيذ تدريبات مباشرة لما يقرب من 375 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى وصول منصته الرقمية إلى 4.5 مليون مواطن مصرى.

مودة تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج دورة تدريبية مجانية وزارة التضامن الاجتماعي حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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