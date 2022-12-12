الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شبورة مائية مع انخفاض الرؤية الأفقية.. خريطة سقوط الأمطار لمدة أسبوع

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، حتى الأحد القادم 14 ديسمبر، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة طقس هذا الأسبوع، حيثُ يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى إلى ٢٠٠٠ متر نتيجة الأتربة العالقة.

 ويرجع ذلك نتيجة تأثرنا  بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح، ومن المتوقع أن تتحسن مستوى الرؤية الأفقية مع تقدم الوقت.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويستمر الطقس خريفي معتدل الحرارة على شمال البلاد حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي خريطة سقوط الأمطار على كافة الأنحاء خلال هذا الأسبوع:

الثلاثاء 13 ديسمبر: 

  • شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث (20: 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على فترات متقطعة.

الأربعاء 14 ديسمبر:

  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث (20: 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

 

من الخميس إلى الأحد 14 ديسمبر:

  • شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
خريطة سقوط الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للارصاد سقوط الأمطار الامطار طقس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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