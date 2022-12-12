الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5 مراكز متقدمة.. حضور متميز لطالبات طنطا فى أولمبياد الفتاة الجامعية بشرم الشيخ

جامعة طنطا
جامعة طنطا

حصدت  طالبات جامعة طنطا مراكز متقدمة، خلال المشاركة فى أولمبياد الفتاة الجامعية المقامة بشرم الشيخ خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2022.

شاركت الجامعة بالأولمبياد تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة،و الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على تشجيع  طلاب الجامعة على ممارسة الرياضات المختلفة، ونشر الوعي الرياضي بينهم، وتوسيع دائرة المشاركة الرياضية لطالبات الجامعة لدورها فى بناء شخصياتهن وصقل مهاراتهن واكسابهن مهارات مختلفة ومتميزة، واكتشاف الموهوبات والمتميزات منهن، مقدماً التهنئة للطالبات الفائزات بالمراكز المتقدمة، مطالباً الطالبات بممارسة الرياضة لتحقيق البطولات للجامعة على المستوى المحلى والدولي.

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وأوضح  الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة شاركت فى ألعاب خماسي كرة القدم طالبات، وألعاب القوى، والسباحة، وتنس الطاولة، والكاراتية، والكرة الطائرة، وحصل طلاب الجامعة المشاركين على المركز الرابع فى خماسيات كرة القدم طالبات، كما حصلت الطالبة مريم محمود رجب على المركز الثانى فى سباق 100متر متنوع سباحة، والطالبة عنان علاء محمد على المركز الثانى فى العاب القوى سباق 100 متر، والطالبة ندا رأفت خميس على المركز الخامس فى الكاراتية  (كاتا)، رافق الوفد محمد أحمد الخواص، والدكتورة نهلة عادل عسلو.

طالبات طنطا يحصدن مراكز متقدمة فى أولمبياد الفتاة الجامعية بشرم الشيخ الأنشطة الطلابية أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا التعليم والطلاب المستوى المحلي والدولي خماسي كرة القدم محمود ذكى رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب شئون التعليم والطلاب

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