تشكيل الإسماعيلى الرسمى لمواجهة فيوتشر فى الظهور الأول لـ«الجمل»

أعلن أيمن الجمل، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فيوتشر إف سي، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وفيوتشر إف سي بالدوري الممتاز

ويستضيف الإسماعيلي نظيره فيوتشر إف سي، في تمام الخامسة مساء، على ستاد الإسماعيلية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية موسم 2022-2023.

تشكيل الدراويش الرسمي لمواجهة فيوتشر في الظهور الأول لـ"الجمل"

شهد تشكيل الدراويش الأساسي، وجود بعض التغييرات، مثل تواجد التولوجي ياو أنور صانع الألعاب لأول مرة، بالإضافة إلى عودة محمد حسن، بينما يجلس على مقاعد البدلاء عبدالرحمن مجدي.

وتعد المباراة بمثابة الظهور الرسمي الأول للجمل على رأس القيادة الفنية للدراويش بصفة مؤقتة، لحين إتمام التعاقد مع مدرب جديد، عقب تكليفه من قبل مجلس الإدارة بقيادة المهندس يحيى الكومي، بالمسئولية خلافا للإسباني خوان جاريدو، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وجاءت اختيارات الجمل للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

فى خط الدفاع: محمد دسوقي وباهر المحمدي، ومحمد هاشم وعصام صبحي.

فى خط الوسط: محمد حسن وعماد حمدي وعمر الوحش.

أمامهم: ياو أنور ومحمد الشامي.

فى خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبدالمنعم فى حراسة المرمي ومحمد نصر وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد بن خماسة وأحمد مدبولي ومحمود الشبراوي وعبدالرحمن مجدي وفراس شواط، بينما خرج من القائمة محمد مخلوف وخالد النبريصي.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة، ويعاونه شريف محمد عبدالله حكم مساعد أول، ومحمد عزازي حكم مساعد ثان، ومعهم صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، ومحمود دسوقي حكم فيديو، وسمير جمال مساعد حكم فيديو.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد نقطتين، من تعادلين و3 هزائم، بينما لم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن.