مدرب كرواتيا: لم أتخيل الوجود فى نصف النهائى مرتين والمغرب لديه الحق فى حلم التتويج

أكد زالتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أنه لم يحلم بالتواجد بنصف نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين، وذلك قبل مواجهة الأرجنتين غدًا في نصف نهائي مونديال قطر.

قال داليتش: “لم أكن أتخيّل في حياتي بأنني سأدرب كرواتيا وأصل إلى النهائي ونصفي نهائي، مهما كانت نتيجة الغد فأنا فخور بما قدمناه بعد عملنا طيلة المدة”.

أضاف: “سنواجه المنتخب الأرجنتيني القوي، لكني أنظر إلى المواجهة بتفاؤل كبير بعدما تحضرنا بشكل مثالي للقاء رغم أننا خضنا وقتين إضافيين في مواجهتي ثمن وربع النهائي مع ركلات الجزاء، لكننا مستعدون فنيا وبدنيًا”.

وتابع “الوجود ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم للمرة الثانية على التوالي أمر رائع جدًا، وبالطبع نحن نريد المزيد”.

وأكمل: “سنواجه منتخبا مليئا بالشغف والحماس مع ميسي بالطبع، حللنا أداءهم، لن نلعب على خصمنا وإنما سنستغل نقاط قوتنا”.

وعن آخر مباراة ضد الأرجنتين غدًا قال:"ستكون مختلفة، آخر مباراة بيننا كانت في دور المجموعات ولم تكن مباراة حاسمة، على عكس هذه المباراة، أي خطأ سيكون مؤثرا، سنعطي كل ما نملك غدًا".

وواصل: “بالنسبة لي مباراة غد ستكون ثالث أهم مباراة في تاريخنا، بعد مباراة إنجلترا في 2018 ومباراة البرازيل السابقة هي الثانية، لذلك إذا حققنا الانتصار غدًا سيكون أعظم انتصار في تاريخ كرواتيا”.

وأتم عن منتخب المغرب: “المغرب له الحق في أن يحلم بالكأس فهو منتخب رائع أخرج منافسين أقوياء، لكننا نحن أيضا نحلم بالتتويج”.

وصل المنتخب الكرواتي وصيف مونديال 2018، للدور قبل النهائي بشكل رائع مرة أخرى حيث تغلب على المنتخب الياباني والمنتخب البرازيلي، الذي كان مرشحًا قبل بدء البطولة، بشكل درامي عبر ركلات الترجيح.

بإمكان المنتخب الكرواتي أن يصبح ثاني فريق فقط يفوز بمباريات إقصائية أمام البرازيل والأرجنتين في نسخة واحدة ببطولة كأس العالم، حيث سبقه المنتخب الألماني في مونديال 2014.