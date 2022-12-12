حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء باحياء 6 أكتوبر (صور)

واصلت أجهزة مدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين، حملاتها لإزالة التعديات ومخالفات البنا وعدم التهاون، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي إزالة فورية لمخالفات البناء ورصد جميع مخالفات البناء فى المهد والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية.

وكلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير برصد المخالفات وإزالتها على الفور ويتم الآن الإزالة الفورية لزيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم ٥٨٦ مجاورة الثالثة بالحى الرابع، وكذا إزالة الإشغالات بسنتر على الدين بالحى الرابع المجاورة الأولى.



وأكد "النجار" على عدم التهاون مع المتعدين بالبناء المخالف على الأراضي أو التعدي على أملاك الدولة لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم تنفيذًا للتكليفات بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على تلك المخالفات والبناء العشوائي بدون ترخيص.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر، إلي أنه فى حالة وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن رقم ( 15100) على مدار 24 ساعة.