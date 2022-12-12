الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى: تحديد سقف أسعار النفط الروسى يُهدد اقتصاد أوروبا

النفط الروسي
النفط الروسي

قال أحمد ياسين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن تحديد سقف سعر للنفط الروسي يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الأوروبي بالكامل، حيث تشير التوقعات إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة.

خفض إنتاج النفط العالمي

وأكد أحمد ياسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن «أوبك بلس» مع بداية العام من المتوقع أن تقوم بخفض إنتاجها من النفط، وبالتالي انخفاض إنتاج أوبك بلس ووقف إمداد النفط الروسي لأوروبا مما يسبب أزمة كبيرة في القارة.

 

التعامل الأوروبي مع النفط الروسي 

وأضاف أن ألمانيا تتعامل مع الضغوط العالمية النفطية الحالية أنها ضغوط مؤقتة وأنه لا مفر من العودة مرة أخرى من التفاوض مع الجانب الروسي لإعادة ضخ الغاز الطبيعي والنفط إلى القارة الأوروبية وبخاصة ألمانيا. 

أحمد ياسين خبير اقتصادي النفط الروسي المانيا القاهرة الإخبارية

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