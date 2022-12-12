الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«ذا أثلتيك»: توتنهام يبدأ مفاوضات تمديد عقد كونتي ومناقشة الصفقات الشتوية

أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي

يستعد نادي توتنهام هوتسبير لبدء المفاوضات مع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق، لتمديد تعاقده.

ويتولى أنطونيو كونتي تدريب فريق توتنهام منذ نوفمبر في العام الماضي، ومازال مرتبطًا بعقد مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن إدارة توتنهام من المقرر أن تفتح المفاوضات مع المدرب الإيطالي خلال الأسبوع الجاري للتوقيع على عقد طويل الأمد.

وأشارت ذا أثلتيك إلى أن هناك مفاوضات جرت بين الطرفين قبل بداية بطولة كأس العالم، وكان من المتوقع أن تستكمل الأسبوع الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب انشغال فابيو باتريسي، المدير الرياضي للنادي.

ومن المقرر أن يبدأ النادي المفاوضات مع كونتي اليوم، والتي ستشمل أيضًا مناقشة صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بناءً على احتياجات الفريق.

وقاد كونتي الفريق في 22 مباراة هذا الموسم، حقق الفوز في 12 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.
ويحتل توتنهام المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث.

وارتبط اسم كونتي في وقت سابق بالانتقال لتولي تدريب فريق يوفنتوس، ولكنه رد على هذه التقارير بأنه مستمتع بوقته في توتنهام.

وسبق أن قاد كونتي فريق يوفنتوس في الفترة بين مايو 2010، إلى يونيو 2012، ورحل عن الفريق  ثم تولى تدريبه مرة أخرى في ديسمبر من 2012، واستمر حتى يوليو 2014.

كونتي خاض 576 مباراة في مسيرته التدريبية، حقق الفوز في 339 وتعادل في 131، وخسر 106 مباراة.
وخاض كونتي مع توتنهام 58 مباراة فاز في 33 وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة، وحقق 4 ألقاب للدوري الإيطالي، ولقب للدوري الانجليزي، ولقبين للسوبر الإيطالي، ولقب لكأس الاتحاد الانجليزي.

توتنهام هوتسبير أنطونيو كونتي كونتى الدورى الانجليزى البريميرليج

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