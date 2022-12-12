الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى السيدة زينب

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بذات في منطقة السيدة زينب.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالعقار المشار إليه وبحوزتهم بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، أدوات الحفر والتنقيب.

كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة حبس الاثار التنقيب السيدة زينب

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

وزير التموين يسلم الجوائز للفائزين في مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية

للهروب من مخالفة مرورية.. تجديد حبس سائق انتحل صفة أمين شرطة بالطالبية

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل

وزيرة التضامن: المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى توفر 36 خدمة

الصحة: توجيهات رئاسية بألا يؤثر التعامل مع كورونا على البرامج الصحية والمبادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»