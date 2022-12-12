انتهاء مشاركة الحكم ماتيو لاهوز بكأس العالم بعد مباراة هولندا والأرجنتين

أفادت تقارير صحفية بانتهاء مشاركة الحكم الإسباني، أنطونيو ماتيو لاهوز، ببطولة كأس العالم، عقب مباراة هولندا والأرجنتين المثيرة للجدل.

ماتيو لاهوز أدار مباراة هولندا والأرجنتين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022، وشهدت المباراة العديد من الأحداث وأشهر لاهوز 18 بطاقة صفراء في المباراة لتصبح أكثر مباراة في تاريخ كأس العالم تشهد بطاقات صفراء.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة كوبي الإسبانية، فإن مشاركة لاهوز في بطولة كأس العالم انتهت بعد مباراة الأرجنتين وهولندا، مشيرة إلى أن الحكم سيعود إلى إسبانيا.

وشددت الصحيفة على أن هديز هدز، ومارتينيز مونيرا، ودي بورجوس، حكام الفيديو في المباراة مازالت لديهم الفرصة لإدارة مباراة أخرى في البطولة.

وسبق أن ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفكر في فتح تحقيق بخصوص أحداث لقاء الأرجنتين وهولندا، أمس، في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

كما انتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أداء لاهوز في مباراة هولندا، قائلًا: ""لا أريد أن أتحدث عن الحكم؛ لأنهم يعاقبونك، لا يمكنك أن تقول ما هو رأيك".

وأضاف: "يجب أن يراجع فيفا ذلك الأمر، لا يمكنهم وضعه في مثل هذه المباراة، هذا الحكم لم يرتق إلى مستوى التوقعات".

كما أوضح فيفا في بيان سابق له أن "لجنة الانضباط التابعة له فتحت تحقيقا ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشأن الانتهاك المحتمل للمادة 12 (سوء تصرف اللاعبين والمسؤولين) والمادة 16 (النظام والأمن في المباريات) ، وضد الاتحاد الهولندي لكرة القدم بسبب الانتهاك المحتمل للمادة 12 من ميثاق الانضباط لفيفا".

وذكر التقرير الرسمي للمباراة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو أنذر ثمانية لاعبين من المنتخب الهولندي ومنهم دومفريس الذي تلقي إنذارا ثانيا عقب نهاية ضربات الترجيح بخسارة هولندا، فيما تلقى صاحب هدفي المباراة لهولندا فوتر فيجورست بطاقة صفراء من على مقاعد البدلاء قبل ذلك بمدة طويلة.