الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 للمربع الذهبي

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

يهتم الملايين في مصر والوطن العربي من عشاق الساحرة المستديرة بمعرفة مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد أن أسدل الستار، على مباريات دور ربع النهائي، والتي تميزت بالاثارة والمتعة والمفاجآت الغير متوقعة بعد إقصاء منتخب البرازيل والذي كان مرشحا للفوز بالبطولة، بفوز منتخب كرواتيا عليه بركلات الترجيح، وكذلك تخطي المنتخب المغربي عقبة البرتغال، بالفوز عليها بهدف نظيف أهلها للإنضمام للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخها، وتاريخ المنتخبات الإفريقية، والعربية، وختاما بتأهل المنتخب الفرنسي على حساب نظيره الإنجليزي بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

مباراة الأرجنتين و كرواتيا

وتنطلق المباراة الأولى للدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 بين منتخب الارجنتين، وكرواتيا غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر على استاد لوسيل.

ويسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اقتناص اللقب الأغلى في عالم الساحرة المستديرة، وهو كأس العالم لمنتخبه قبل اعتزاله كرة القدم، ليكون حقق المعادلة الصعبة والحلم الأكبر الذي حققه من قبله ابن بلده والاسطورة الراحل دييجو مارادونا، ليكون بذلك أفضل تتويج لمسيرة واحد من أفضل ما انجبت كرة القدم، والحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم 7 مرات كأكثر الفائزين بهذا اللقب.

من جانبه يسعى الكرواتي لوكا مودريتش، أن يحقق اللقب في المحاولة الثانية لمنتخبه بعد حصوله على وصيف العالم في النسخة الماضية وروسيا 2018 لكي يكون حقق انجازا غير مسبوق لبلده بإقتناص هذا اللقب الغالي قبل تركه الملاعب.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا فى نصف نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دور نصف النهائي كاس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 

ويترقب المغاربة والعرب والعالم المباراة المثيرة التي تجمع بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم 2022، والمقام بدولة قطر والذي يجمع أبناء الفريق الواحد كيليان مبابي وأشرف حكيمي التي تجمعهم زمالة فريق باريس سان جيرمان و بالتأكيد سيكون الصراع محتدم بين النجمين لقيادة كل منهم منتخب بلاده الى نهائي كأس العالم.

وتنطلق مباراة فرنسا والمغرب يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر، والثامنة بتوقيت المملكة المغربية والجزائر وتونس ويستضيف اللقاء استاد البيت.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم مباراة الارجنتين و كرواتيا المغرب وفرنسا نصف نهائي كأس العالم كأس العالم المنتخب المغربي

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العرب والصين

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