موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا فى نصف نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

يحتضن استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، مواجهة نارية، تجمع بين الأرجنتين بكل العالم مرتين على مر التاريخ وكرواتيا وصيف النسخ الأخيرة ، والتي تقام ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا

نجح راقصو التانجو في الوصول إلى المباراة قبل النهائية بعد تخطى عقبة "طواحين" هولندا في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

فى حين حجز منتخب كرواتيا، مقعده فى المربع الذهبى على حساب البرازيل فى غحدى مفاجأت هذه النسخة، لاسيما وظان منتخب كرواتيا يطمح فى التأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال، فقد نجح في عبور عقبة صعبة للغاية بعدما فاز على البرازيل في ربع النهائي أيضًا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم

تنطلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

وتذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة الأرجنتين وكرواتيا على شاشتها.

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يدخل ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع : ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط : رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير

الهجوم : أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز

التشكيل المتوقع لكرواتيا

من المتوقع أن يبدأ الكرواتي زلاتكو داليتش المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع : بورنا سوسا – ديان لوفرين – يوشكو جفارديول – جوسيب يورانوفيتش

خط الوسط : مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو كوفاتشيتش – لوكا مودريتش

الهجوم : إيفان بيريشيتش – برونو بيتكوفيتش – أندري كراماريتش