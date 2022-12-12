بيراميدز يصطدم بـ«فيوتشر» فى دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بالقاهرة، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2022/ 2023.

وأسفرت القرعة عن وقوع ممثلي الكرة المصرية، بيراميدز وفيوتشر، في مجموعة واحدة، إلى جانب كل من أسكو دي كارا التوجولي، والجيش الملكي المغربي.

وجاء مازيمبي الكونغولي في المجموعة الرابعة، رفقة كل من الاتحاد المنستيري التونسي، يانج أفريكانز، ريال باماكو المالي.

وضمت المجموعة الأولى كلا من اتحاد العاصمة الجزائري، مورومو جالنتس الجنوب إفريقي، الأخضر الليبي، سانت إليوي لوبوبو الكونغولي، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من آسيك ميموزا الإيفواري، ديابل نوار الكونغولي، ريفرز يونايتد النيجيري، موتيما بيمبي الكونغولي.

ويشارك في دور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة عشرة أندية غير مصنفة ولم يسبق لها التواجد في السنوات الخمس الأخير بمسابقات «كاف» للأندية وهى: فيوتشر، الجيش الملكي المغربي، والاتحاد المنستيري، وسانت إليوي لوبوبو الكونغولي، والأخضر الليبي، وريال باماكو المالي، ريفرز يونايتد النيجيري، وديابل نوار (الكونغو)، ومارومو جالنتس الجنوب إفريقي، وأسكو دي كارا التوجولي.

نتيجة قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، مورومو جالنتس الجنوب إفريقي، الأخضر الليبي، سانت إليوي لوبوبو الكونغولي

المجموعة الثانية: آسيك ميموزا الإيفواري، ديابل نوار (الكونغو)، ريفرز يونايتد النيجيري، موتيما بيمبي الكونغولي

المجموعة الثالثة: بيراميدز، أسكو دي كارا التوجولي، فيوتشر، الجيش الملكي المغربي.

المجموعة الرابعة: مازيمبي الكونغولي، الاتحاد المنستيري التونسي، يانج أفريكانز، ريال باماكو المالي.

مواعيد مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

ستجرى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الثاني عشر من فبراير 2023، على أن تجرى مباريات الجولة الثانية يوم التاسع عشر من فبراير.

وستقام مباريات الجولة الثالثة يوم السادس والعشرين من فبراير، على أن تقام مباريات الجولة الرابعة يومي السابع والثامن من مارس.

وستقام مباريات الجولة الخامسة يوم التاسع عشر من مارس، على أن تقام مباريات الجولة السادسة يوم الثاني من أبريل.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يوم الثالث والعشرين من أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يوم الثلاثين من نفس الشهر.

وستجرى مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يوم الرابع عشر من مايو، على أن تجرى مباريات الإياب يوم الحادي والعشرين من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية في يونيو المقبل.