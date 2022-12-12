الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في واقعة الاعتداء على عامل بمطعم

كاميرات
كاميرات

طلبت نيابة القاهرة الجديدة تحريات المباحث في اتهام صاحب مطعم بالاعتداء على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدائرة قسم التجمع الخامس، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في المطعم محل الواقعة لكشف كواليس الواقعة.

وكانت كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من عامل بمطعم مصاب بكدمات وسحجات، بتضرره من مدير المطعم محل عمله، لقيامه باحتجازه داخل المطعم والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض اعتقاداً منه قيامه بسرقة مبلغ مالى، ووجود المفتاح الخاص بالمخزن بحوزته وعقب ذلك قام بإطلاق سراحه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بالمطعم المُشار إليه، وعُثر بحوزته على عدد (3) إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجني عليه، وبمواجهته اعترف بأنه نظراً لقيام المبلغ بسرقة كمية من المواد الغذائية ومبلغ مالي فقام بالتعدي عليه بالضرب محدثاً ما به من إصابات وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة على النحو المشار إليه ضماناً لاسترداد قيمة المسروقات، وبسؤال المجني عليه نفى سرقته للمبلغ المالي والمواد الغذائية.

نيابة القاهرة الجديدة عامل توقيع إيصالات أمانة تفريغ كاميرات المراقبة الداخلية

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