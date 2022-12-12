الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

علاقة غير شرعية بأسيوط تنهى حياة مواطن والجنايات تعاقب المتهم بالسجن المشدد

حبس
حبس

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامه بقتل صديقه بعد إقامة علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم بمركز القوصية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي وأحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد أبو سداح، وأمانة سر ناصر فؤاد وسيد علي.

بداية القضية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغا من "م . ج" بتغيب شقيقه عن المنزل ويدعى "عزت" بعد أن توجه إلى منزل  المتهم "م . م" وبسؤال المتهم أقر بأنه قام باستدراج المجني عليه عن طريق دعوته لتناول العشاء بصحبته في منزله، حيث إنهم كانوا معتادين الجلوس في منزل المتهم لتعاطي مخدر الشابو سويا، وعقب تناولهم العشاء قام المتهم بمغافلة المجني عليه وقام بتوثيقه من يديه وقدميه ووضعه داخل سيارة ونقله إلى مزرعة خاصة به بالطريق الصحراوي الغربي، وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى وفاته وقام بإلقائه في حفرة سبق أن حفرها المتهم منذ فترة بقصد التنقيب عن الآثار، وردم التربة عليه، وبرر المتهم جريمته لوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه، وأرشد عن مكان الجثة والسلاح المستخدم.

الدائره الثامنه جنايات أسيوط علاقة غير شرعية مركز القوصية المستشار طارق محمود وصفي

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