حجز مدير مصنع لاتهامه بحيازة 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحجز مدير مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم لاتهامه بحيازة 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص بالقاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكان اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 3 أطنان لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.