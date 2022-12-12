الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز مدير مصنع لاتهامه بحيازة 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في القاهرة

لحوم
لحوم

أمرت النيابة العامة بحجز مدير مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم لاتهامه بحيازة 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص بالقاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكان اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 3 أطنان لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حجز مدير مصنع لحوم ودواجن فاسدة النيابة العامة لحوم القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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