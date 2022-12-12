الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الاتحاد الأوروبى: تكليف وكالة الدفاع الأوروبية بمساعدة الدول الأعضاء على تطوير قدراتها العسكرية

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في وثيقة نُشرت على موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين: إنه تم تكليف وكالة الدفاع الأوروبية بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير قدراتها العسكرية بطريقة أكثر تنسيقًا ودعم البحوث والصناعات الدفاعية.  

وأضاف بوريل : "عملنا في مجال الأمن والدفاع الأوروبي بدأ يؤتي ثماره، حيث عُقد المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية مؤخرًا، وتم تكليف وكالة الدفاع الأوروبية بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير قدراتها العسكرية بطريقة أكثر تنسيقًا ودعم البحوث والصناعة الدفاعية بهدف الحصول على المزيد من القدرات الدفاعية".  

وتابع: "بطبيعة الحال، كانت نقطة البداية في مناقشتنا هي حرب روسيا ضد أوكرانيا، والتي تعد هجومًا مباشرًا على جار مسالم، وأكدت أهمية دعمنا لأوكرانيا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، أي بالسلاح والتدريب، حتى تتمكن من إخراج القوات الروسية من أراضيها، وينبغي أن نكون قادرين على القيام بذلك طالما كان ذلك ضروريًا، حتى تستعيد أوكرانيا سيادتها".

وأضاف: "في مايو، قدمنا تحليلًا لثغرات الاستثمار الدفاعي، ومنذ ذلك الحين، تعمل فرقة العمل المشتركة للمشتريات مع الدول الأعضاء لتجميع احتياجاتها وتحديد الفرص الواقعية للمشتريات المشتركة، لكل من الذخيرة والمعدات".  

وذكر مقال لجاك دويتش، في مجلة Foreign Policy استند لإفادات عسكريين أمريكيين، أن ضعف الولايات المتحدة وحلف الناتو في ممر سوالكي يمنع واشنطن من زيادة إمدادتها للجيش الأوكراني.

وجاء في المقال، أن البنتاجون يتعرض لضغوط كبيرة من الكونجرس، الذي يطالب بدعم الجيش الأوكراني بالمزيد من المعدات العسكرية من الاحتياطيات الاستراتيجية المخصصة للاستخدام في حال حدوث صدام محتمل بين الناتو وروسيا.

الخبراء الأمريكيون، ردًا على طلبات أعضاء الكونجرس، أشاروا إلى أن سيناريو دخول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا بحيث يكون مضطرًا للقتال في "ممر سوالكي" ذي الكثافة السكانية المنخفضة لا يسمح بإرسال الترسانة بأكملها إلى أوكرانيا.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي وكالة الدفاع الأوروبية تطوير قدراتها العسكرية اوكراني

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