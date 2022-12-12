كليوباترا يستضيف حرس الحدود فى مباراة العودة للطريق الصحيح ببطولة الدورى

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق حرس الحدود في الثالثة الا ربع عصر اليوم باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز .

سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط وسجل 6 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ويعيش حالة من انعدام الوزن بعد فوزه في الأسبوع الأول على المصري بثلاثية حيث نال ثلاث هزائم متتالية أمام الزمالك والبنك الأهلي والمقاولون ثم تعادل مع الإسماعيلي ويسعى للعودة للانتصارات وتصحيح أوضاعه لأن أحمد سامي يعلم أن صبر الادارة على النتائج السلبية لن يستمر طويلا خاصة أن الفريق كان مرشحا للمنافسة بقوة هذا الموسم .

أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عامر عامر ومحمد بسام ورجب نبيل وسيف تقا وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومحمد ناصف ومحمود نبيل ومحمد عادل ومحمد متولي كناريا ومحمد توني وعمرو قلاوة وميدو جابر وعبد الرحمن السكران وعبد الرحمن بودي ومحمد إبراهيم وأحمد القرموطي ومحمود زلاكا وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا.

وشهدت القائمة عودة ميدو جابر بينما يغيب صلاح محسن لعدم الجاهزية الفنية .

في المقابل يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز السابع عشر برصيد نقطتين من تعادلين مع سموحة وانبي وثلاث هزائم أمام فيوتشر وفاركو وبيراميدز ولم يسجل الفريق أى هدف ودخل مرماه 4 أهداف ومازال يبحث عن الفوز الأول الذي لن يتحقق الا إذا عرف الفريق كيف يسجل الأهداف وهى المشكلة التي يحاول الجهاز الفني إيجاد حل لها دون جدوي .

يدير المباراة محمد الصباحي ويساعده محمود كثير وأحمد نوفل ومعهم عاطف حسين حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد محمود لطفي مساعد حكم فيديو .