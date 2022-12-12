الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طارق العوضى: طبيب إجهاض كرداسة ارتكب جناية والعقوبة تصل لـ15 سنة

طارق العوضي
طارق العوضي

علق المحامي طارق العوضي، على واقعة طبيب كرادسة الذي يقوم بعمليات الإجهاض للسيدات ويرمي أجنة الإجهاض للكلاب ويحرقها، قائلا: "طبيب كرداسة ارتكب جناية ونتمنى أن يمثل الحكم عبرة لأمثاله من المخالفين للقانون".

عقوبة الإجهاض تصل إلى 15 عامًا

 وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن عقوبة عمليات الاجهاض بشكل غير رسمي تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 عاما وفي حال ارتكاب أكثر من جريمة في هذه القضايا يتم تطبيق الحد الأقصى من العقوبة.

وأوضح طارق العوضي، أن عمليات الاجهاض الحبس فيها يكون الحد الأقصى 15سنة سجن ولو تشكل الجنين بالفعل تكون جنحة، مضيفا: "وفي حال الجنين خرج حيًا من العملية تكون جريمة قتل، ولكن لو خرج الجنين ميتًا دي جريمة تمثيل بجثة الجنين".

طارق العوضى إجهاض طبيب كرادسة عقوبة الإجهاض جناية الحبس

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