الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سنجر عن تهديدات تركيا بضرب اليونان: موجهة للناتو والاتحاد الأوروبى

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن متطلبات تركيا في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط واليونان لا تعطي لتركيا مساحة كبيرة في هذا الأمر، ما يجعل تركيا تضغط بهذه التهديدات على الناتو والاتحاد الأوروبي أكثر منها على اليونان.

النزاع على الجزر في بحر ايجه بين تركيا واليونان

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجزر في بحر ايجه تتكرر فيها هذه النزاعات كل فترة ويقتربون من الحربن ولكن من الصعوبة أن تقدم الدولتين على الحرب.

ووصف سنجر تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنها غير مناسبة حتى لو كانت تستخدم وقودًا لحملة انتخابية قادمة يحاول أن يأخذ نصيبًا منها، مشيرًا إلى أنها ستكون مفاجأة لأن حزبه لن يستطيع تحقيق المكاسب السابقة لاعتبارات سياسية مختلفة.

سنجر تركيا الاتحاد الاوروب الناتو اليونان غير مناسبة

مواد متعلقة

أزمة بحر إيجة.. كيف يمكن تفسير موقف تركيا واليونان من التصعيد؟

«الارتداد.. اللاجئون كأحد أوراق الصراع بين تركيا واليونان».. دراسة للمرصد المصرى

«الدولية للهجرة» تعرب عن قلقها إزاء وفيات المهاجرين على حدود تركيا واليونان

الولايات المتحدة واليونان توسعان التعاون الدفاعى وسط التوترات مع تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

ضبط 36550 نسخة كتاب تعليمى خارجى للتعليم قبل الجامعى فى الأزبكية

معتز الدمرداش: قدمت توك شو 15 سنة والديب من أصعب اللقاءات

أبناء المغرب يكشفون كواليس الاحتفال بفوز منتخبهم بكأس العالم (فيديو)

بيع 340 ألف قنطار في مزادات القطن بـ8 محافظات

كده رضا.. عمرو الليثى يكشف أغرب حالات تطابق لأربع توائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية