سنجر عن تهديدات تركيا بضرب اليونان: موجهة للناتو والاتحاد الأوروبى

قال أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن متطلبات تركيا في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط واليونان لا تعطي لتركيا مساحة كبيرة في هذا الأمر، ما يجعل تركيا تضغط بهذه التهديدات على الناتو والاتحاد الأوروبي أكثر منها على اليونان.

النزاع على الجزر في بحر ايجه بين تركيا واليونان

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجزر في بحر ايجه تتكرر فيها هذه النزاعات كل فترة ويقتربون من الحربن ولكن من الصعوبة أن تقدم الدولتين على الحرب.

ووصف سنجر تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنها غير مناسبة حتى لو كانت تستخدم وقودًا لحملة انتخابية قادمة يحاول أن يأخذ نصيبًا منها، مشيرًا إلى أنها ستكون مفاجأة لأن حزبه لن يستطيع تحقيق المكاسب السابقة لاعتبارات سياسية مختلفة.