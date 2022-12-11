«القومى لبحوث المياه» و«الفنية المشتركة» يفوزان بمقعدين فى مجلس العالمى للمياه

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا يستعرض نجاح كل من المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في الحصول على مقعدين بالانتخاب في مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه.

وصرح الدكتور سويلم، بأن كل من المركز القومى لبحوث المياه ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل قد شاركا فى فعاليات انتخابات مجلس المحافظين للمجلس العالمى للمياه خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للمجلس فى دورتها التاسعة المنعقدة فى باريس يومى السبت والأحد 10 و11 ديسمبر 2022، حيث جرت الانتخابات التي تُعقد كل ثلاث سنوات، وجاءت نتيجة التصويت بفوز المركز القومى لبحوث المياه بمقعد عن الفئة الثانية (هيئات حكومية)، وفازت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بمقعد عن الفئة الأولى (المنظمات الحكومية الدولية).

وأضاف الدكتور سويلم، أن هذا النجاح يأتي تتويجًا للدور المصرى على الصعيد الدولى بالفوز بمقعدين فى أهم المحافل الدولية فى مجال المياه وهو المجلس العالمى للمياه، مشيراً إلى أن مجلس المحافظين سيُشرف على عمل المجلس العالمى للمياه خلال السنوات الثلاث المقبلة 2023-2025 .

وأوضح الدكتور سويلم، أن مشاركة المركز القومى لبحوث المياه فى هذه الانتخابات تأتى في إطار الدور البارز الذى تقوم به مصر فى المحافل الدولية وخاصة في مجال الموارد المائية.

كما أوضح أن مشاركة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه الهيئة بزيادة مشاركتها فى الفعاليات الدولية، حيث تعد الهيئة أحد أقدم آليات التعاون الفعالة فى مجال الموارد المائية العابرة للحدود منذ إنشاء الهيئة عام 1960 بين مصر والسودان.

الجدير بالذكر أن المجلس العالمي للمياه هو منصة دولية للمؤسسات المهتمة بمجال المياه، وتأسس في عام 1996 بمبادرة من المتخصصين في المياه والمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك استجابة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي حول قضايا المياه، وتتمثل مهمة المجلس العالمي للمياه في تعزيز الوعي وبناء الالتزام السياسي وتحفيز العمل على قضايا المياه على كافة المستويات لدعم عملية وحماية وتنمية وإدارة واستخدام المياه على أسس مستدامة بيئيًا لخدمة جميع أشكال الحياة على وجه الأرض، ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء بالمجلس العالمي للمياه (272) هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ومحلية على مستوى العالم، منها (236) هيئة لها حق التصويت بالانتخابات.