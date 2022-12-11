الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشرف العشرى: لولا أزمة 2011 لما تجرأت إثيوبيا على بناء سد النهضة

أشرف العشري
أشرف العشري

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن إعلان بريطانيا وجود وثائق تؤكد أن إثيوبيا لاتهدف للتنمية ببناء سد النهضة، مؤكدًا أن الوثائق أدلة دامغة على زيف الجانب الإثيوبي.

الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بهذا الملف

أضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ 2014 ومنذ تولي الرئيس السيسي، هذه القضية والتي تحظى بأهمية كبيرة للقيادة السياسية، والجميع يعلم أنه لولا أحداث 2011 لما تجرأت اثيوبيا على بناء هذا السد، وبالتالي القيادة السياسية تتمتع بحضور كبير لدى المشهد الدولي واعتقد أنه في القمة الإفريقية الأمريكية بواشنطن والتي تقام خلال الفترة المقبلة، ستثار هذه الأزمة، وأن وأمريكا تستطيع أن تفرض ضغوطًا على إثيوبيا".

وأشار إلى أنه منذ أكثر من 3 عقود يوجد مرواغة من الجانب الإثيوبي حول حصة مصر من نهر النيل والتي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب، وهو ما نصت عليه الأمم المتحدة والقانون الدولي والتي تعترف بحق مصر والسودان في مياه النيل.

وأكد أنه قبل أبي أحمد، ومنذ آخر إمبراطور لإثيوبيا كان هناك محاولة للوقيعة بين مصر والسودان، حتى لا يتمسكا بحقوقهما المكتسبة في مياه النيل وهذه إحدى السمات للمفوض الإثيوبي لفرض سياسة الأمر الواقع.

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