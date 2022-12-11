«الداخلية» تردع المستهترين وتضبط قائدي السيارات برعونة على الطرق

تحرص وزارة الداخلية على فرض الأمن من خلال الحملات اليومية المكبرة والتعامل مع البلاغات، بالإضافة لضبط المستهترين من قائدي السيارات برعونة على الطرق، منعا للحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين.

سيارة بطريق الإسماعيلية

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسير بسيارة برعونة بطريق القاهرة/ الإسماعيلية، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتتداول مقطع فيديو عبرموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسير بسيارة برعونة بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوىومنع باقى السيارات من التخطى، معرضاً حياة المواطنين للخطر بمحافظة الإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب " لا يحمل تراخيص قيادة"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)..وبمواجهتهأقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

دهس كلب في المقطم

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد إحدى السيارات بقتل "كلب" متعمداً بعد عقره مواطن بالمقطم .

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول فيديو عبر "فيس بوك" يتضمن قيام قائد إحدى السيارات بقتل "كلب" متعمداً بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو لتضرره من قيام الكلب الظاهر بمقطع الفيديو بعقره وآخرين وأضاف أنه كلب ضال ومصاب بالسعار.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة والقائم بدهس "الكلب" وتبين انه سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة حال سيره بمحل الواقعة واستغاثة الأهالى به لتضررهم من الكلب لقيامه بعقر أحد المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قائد سيارة في الإسكندرية

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية، معرضا حياته والآخرين للخطر، حيث تم ضبط مرتكب الواقعة.

وعقب رصد تداول مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي ظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يؤدي حركات استعراضية بالسيارة قيادته، والوقوف على مقدمة السيارة أثناء سيرها بموكب عُرس، مُعرضًا حياته والآخرين للخطر، تم تحديده من قبل الأجهزة المختصة.

وتبين أن مرتكب الواقعة سائق- مقيم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.