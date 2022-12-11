«تجارية الجيزة»: خطة عمل عن العمالة المصرية واحتياجات سوق العمل

عقد مجلس إدارة شعبة أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج اجتماع لمجلس ادارة الشعبة لاستعراض مطالب الأعضاء وأصحاب الشركات ومناقشة اهم المشاكل ووضع حلول لها من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنيين المصريين والحفاظ على حقوقهم المشروعة اثناء عملهم بالخارج.

خلال الاجتماع، تم مناقشة تكليف النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة غرفة الجيزة لمجلس إدارة الشعبة بوضع خطة عمل عاجلة فى الفترة القادمة لملف العمالة المصرية بالخارج تتضمن كيفية التواصل مع العمالة المصرية لحل مشاكلهم بالاضافة الى عمل دراسة لسوق العمل الليبى وما يحتاجة من عمالة مصرية ماهرة ومدربة واهم القطاعات التى تشارك فيها العمالة المصرية والاستفادة من العلاقات المتواصلة بين غرفة الجيزة وبعض الغرف التجارية العربية.

أضاف ناصر أنه يجب أن تكون الاولوية هى العمل على مصالح العمالة المصرية خارج مصر وتنظيم أوضاعها حسب القوانين المحلية داخل الدول التى يعملون بها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية حيث أن تحويلات المصريين بالخارج من أهم روافد النقد والعملة الصعبة للدولة.

وطالب مجلس ادارة الشعبة بمواجهة بعض الشركات المخالفة والوهمية التى تعمل دون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من الجهات الحكومية وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى وتدعى أنها تقوم بتوفير وظائف عمل للمصريين فى الدول العربية برواتب كبيرة لما تمثله من خطورة شديدة على سمعة الشركات المنضبطة وعلى العمالة التى ترغب بالالتحاق للعمل بالخارج.

أشار أحمد سعد رئيس مجلس ادارة شعبة الحاق العمالة بالخارج الى التوافق التام مع وزارة القوى العاملة فيما يخص القرارات والتشريعات المرتبطة بقضايا العمل والعمال مضيفا الى انه تم مناقشة التحديات الحالية للشركات مع العاملين المصريين الراغبين في العمل بالسعودية في موسمي الحج والعمرة وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم داخل المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب في السعودية ومصر مع السيد وزير القوى العاملة وقام بتشكيل لجنة لبحث الامر وتقديم الحلول له.