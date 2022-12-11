الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد لميكانيكي يبيع المخدرات ببورسعيد

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي تامر أحمد رضا الرؤساء بالمحكمة ، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد على ميكانيكي يبيع المخدرات ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 من شهر 9 لسنة 2022 بدائرة قسم بورفؤاد أول بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز المتهم ح ح ع ا ا، ويبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل ميكانيكي بحري، ومقيم بمساكن أشتوم الجميل ببورفؤاد، بقصد الاتجار جوهراً مخدراً لـ "الإندازول" بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى الشاهد الوحيد في القضية، وهو نقيب شرطة مهند طارق العجمي معاون مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول، وقد شهد بأنه بضبط وتفتيش المتهم بإذن من النيابة العامة عثرر بحوزته على 17 لفافة بلاستيكية لجوهر الإندازول المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحراز للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المخدرة المضبوطة عبارة عن 17 كيسا بلاستيكيا لمادة من إحدى مشتقات مجموعة الإندازول المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، طبقا لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة 20 20،والتي وزنت على ميزان المعمل الكهربائيه الحساس 4.5 جرام.

أحداث الواقعة الجدول الأحوال المصرح الدواء المصرية الجنائي السجن المشدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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