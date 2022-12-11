إعدام 2 طن لحوم فاسدة في مصنع بالجيزة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.

وتبين بحوزته كمية قدرها 2,8 طن لحوم مجمدة مصنعات لحوم معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر.

ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.