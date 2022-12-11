الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري 2022

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة القمة النارية اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والمؤجلة من المسابقة.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري، في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري 2022 

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - مصطفى الزنارى - أحمد فتوح - حمزة المثلوثى 

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسى - سيد نيمار - أحمد زيزو - مصطفى شلبى 

في خط الهجوم: يوسف حسن

ويفتقد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في مباراة اليوم لخدمات محمد أشرف روقا للإيقاف، بعد حصوله على ثلاثة إنذارات، ومحمود حمدي الونش وإبراهيم نداى ومحمد عبد الشافي وعمر جابر وسيف الجزيري؛ بسبب الإصابة.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي 

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي - رمضان صبحي - فخري لاكاى

في خط الهجوم: إسلام عيسى (أو فخر الدين بن يوسف)

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، متفوقًا على بيراميدز، تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس، صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.

ويدير مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري، الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه كلًا من يوسف البساطي وشهاب راشد، ومعهم خالد الغندور حكمًا رابعًا، ومحمد الشناوي حكم فيديو، و أحمد بكر مساعد حكم مساعد.

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