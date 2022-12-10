السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لأول مرة.. دونجا يزين قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا فى الدورى

دونجا
دونجا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر له باستاد القاهرة الدولي.

يدخل بيراميدز هذه المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 11 نقطة متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز في الدوري

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح -  عبد الله جمعة .

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار"  محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن.

البرتغالي جوسفالدو فيريرا الزمالك بيراميدز نبيل عماد دونجا الدورى المصرى

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