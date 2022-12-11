مواجهة ساخنة بين الزمالك وبيراميدز في مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الثالث للدورى

يشهد ستاد القاهرة في السابعة مساء اليوم مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري الممتاز .

مواجهة الليلة هى الثانية بين جوسفالدو فيريرا وتاكيس جونياس وكانت المواجهة الأولى يوم 1 أغسطس الماضي وفاز الزمالك بثلاثة أهداف سجلها زيزو وسيف الجزيري وشيكابالا .

الفريقان يتساويان في رصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر ويرفع كل منهما شعار لابديل عن الفوز للوصول للنقطة 14 والتقدم للمركز الثاني في انتظار نتائج مباريات اليوم وغدا .

الزمالك بدأ الدوري بالفوز على سموحة وسيراميكا كليوباترا ثم تعادل مع انبي والمصري ونجح في العودة للانتصارات بالفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة ويفتقد الفريق جهود محمد أشرف روقا للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات ومحمود حمدي الونش وابراهيم نداى ومحمد عبد الشافي وعمر جابر وسيف الجزيري للإصابة بينما يعود شيكابالا ونبيل عماد دونجا وسيقوم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بإجراء تغييرات في التشكيل والعودة لطريقة 3-4-3 وسيعود محمد عبد الغني لقيادة خط الدفاع ومعه حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد كما يعود أحمد أبو الفتوح لقيادة الجبهة اليسرى وسيتواجد إمام عاشور وعمرو السيسي كمحوري ارتكاز في الوسط أمامهما أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري في الخط الهجومي .

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ويوسف أوباما وسيف جعفر وسيد عبد الله نيمار و شيكابالا ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه ويوسف حسن.

في المقابل بدأ بيراميدز الدوري بالتعادل مع انبي والمصري ثم حقق ثلاثة إنتصارات متتالية على البنك الأهلي وحرس الحدود والمقاولون ويملك الفريق أقوى دفاع في الدوري ودخل مرماه هدفا واحدا بالتساوي مع فيوتشر ويعتمد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق على طريقة 4-2-3-1 بوجود محمد الشيبي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي في الدفاع وإبراهيم توريه ووليد الكرتي محورى ارتكاز في الوسط ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وفخري لاكاى في الهجوم وفي ظل غياب عبد الله السعيد سيكون اللاعب الرابع في الخط الهجومي إما إسلام عيسى أو فخر الدين بن يوسف .

اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز اختار21 في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وأحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد الشيبي وأحمد فتحي وكريم حافظ ومحمد حمدي وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق ووليد الكرتي وعبد الله مجدي وفخري لاكاي ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده يوسف البساطي وشهاب راشد ومعهم خالد الغندور حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم مساعد .