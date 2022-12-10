جهاز المنتخب الأول يزور قطاع الناشئين والأكاديميات بنادى الزمالك

زار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ومحمد غرابة، المدير الإداري للمنتخب، وأيمن عبد العزيز، المدرب المساعد، ومحمد مدني، مترجم فيتوريا، نادي الزمالك، اليوم السبت، لمتابعة طرق عمل قطاعات الناشئين والأكاديميات في الأندية والوقوف على عملية تطوير الناشئين في الأندية من البراعم الي فريق الشباب ومعرفة السلبيات التي تواجههم، وكان في استقبالهم أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك.

من المقرر أن يزور الجهاز الفني للمنتخب نادي إنبي غدًا ثم الأهلي يوم الإثنين على أن تتم زيارة الأندية الأخرى تباعا والتنسيق له مع جهاز منتخب مصر.

وانتظم جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت، أمس الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان لاعبو الفريق الأساسيون الذين خاضوا مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش خاضوا تدريبات تأهيلية واستشفائية، أمس، خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وشهدت تدريبات الزمالك، أمس، انخراط جميع اللاعبين في الجزء البدني والفني بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، غدًا الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض.

وخضع "الجزيري" لتدريبات منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تضمنت تقوية العضلات وإطالات من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل بعدما انتظم في تدريبات، أمس، بعد عودته من تونس عقب المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار للحفاظ على الروح العالية بعد الفوز على طلائع الجيش في الجولة الماضية.