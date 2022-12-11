وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في العاشر من رمضان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بقطاعات الإسكان والمرافق "مياه شرب وصرف صحي"، والطرق، وغير ذلك من المشروعات بعددٍ من الأحياء بمدينة العاشر من رمضان.



واطَّلع الوزير، على الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة العاشر من رمضان بالمراحل المختلفة، ومشروعات الخدمات والتي تشمل: أسواقاً تجارية ومدارس ووحدات صحية، وكذا مشروع الموقف الإقليمي الجديد، وغير ذلك من المشروعات.



وشدد الوزير، على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة، ولا سيما ما يتعلق بأعمال الإسكان والبنية الأساسية، وذلك في إطار توفير وحدات سكنية بمواصفات مناسبة وتسليمها طبقاً للجداول الزمنية المقررة، مؤكداً على ضرورة مراعاة تخطيط وتنفيذ المشروعات الخدمية والمرافق بما يتماشى مع احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وكذا العمل على زيادة فرص العمل والفرص الاستثمارية من خلال المشروعات المخططة أو الجاري تنفيذها، لتحقيق التنمية المستهدفة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.



وفي ذات السياق، أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ 52 عمارة ببرنامج " سكن كل المصريين - محور محدودي الدخل " ضمن المرحلة الرابعة بشرق حي الأندلس، غرفتين وصالة، كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي".

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة " سكن كل المصريين " 3 غرف وصالة، وسوق تجارية، ووحدة صحية، وحضانة بالحي الـ21، بجانب تنفيذ 98 عمارة أخرى 3 غرف وصالة، بالحي الـ20، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى مرحلة متقدمة، مؤكداً أنه جارٍ دفع العمل بالمشروع حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها بالمواعيد المحددة.

وأشار " عمران " إلى أنه جارٍ استكمال أعمال شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والزراعة وتنسيق الموقع ومنظومة الطرق الداخلية لخدمة عمارات " سكن كل المصريين – محور محدودي الدخل " بالحي 33، وكذا أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان مصر الخير والربط على الطرق الرئيسية والفرعية بين الأحياء للارتقاء بالمظهر اللائق بالمدينة.

ولفت إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها وبالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع الموقف الإقليمي الجديد بالمدينة على مساحة 16.3 فدان، حيث وصل متوسط نسبة الإنجاز بالمشروع إلى ٩٥%.

وأوضح أن المشروع يتكون من: مبنى الإدارة - مبنى صالة الوصول - المبنى التجارى – المسجد - 2 كافيتريا، والباكيات المعدنية، ودورات المياه، مضيفًا أن المشروع يتم تنفيذه لتخفيف الضغط المرورى على المحاور الرئيسية بالمدينة، كما يضم جزءا للنقل الداخلى، لتيسير نقل المسافرين من وإلى المدينة بوسائل انتقال حديثة، وتحسين الخدمات المقدمة لقاطني المدينة والمترددين عليها، بجانب مساهمة المشروع في ربط أحياء المدينة مع بعضها وكذا ربط المدينة بالمحافظات والمدن الأخرى، من خلال خطوط سير خارجية للعديد من أنحاء الجمهورية، وخطوط سير داخلية على مستوى المدينة.

ونوه رئيس الجهاز، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال للطرق بعددٍ من المناطق بالمدينة، ومنها: منطقة ٧١٠ أفدنة، ومنطقة المطورين، وأعمال البردورات بالطريق المؤدي إلى الميناء الجاف، وامتداد طرق منطقة الأردنية، والطرق الرئيسية بالمجاورة الثانية بالحى 33، وتنفيذ الدورانات بطريق ١١٠ عمارات، ومناطق الانتظار بالحي 10، وأعمال الطرق بالحي 12، وذلك ضمن خُطة جهاز المدينة لرفع كفاءة جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة تباعا.



ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة مياه الشرب بالحي 28 لتغذية المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة بالمدينة " مرحلة أولى " بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/يوم، والأعمال الجارية بمشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحى 29 بطاقة إنتاجية 75 ألف م3/يوم، لخدمة الأحياء بغرب المرحلة الخامسة، بجانب تنفيذ محطة الصرف الصحي الصناعي رقم 4 والتي تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد "عمران"، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في الاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية، وتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمشروعات القومية المختلفة.