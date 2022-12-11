الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «إسكان النواب» تبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتعقد اللجنة 6 اجتماعات على مدار اليوم الأحد وغدا الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

كما تضمن مشروع القانون الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

لجنة الإسكان مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الاسكان التنمية المحلية تقنين الأوضاع

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وائل لطفي

حق المتهم

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