الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تدافع عن قرار منح اللجوء للرئيس البيروفي السابق كاستيو

الرئيس البيروفي المخلوع
الرئيس البيروفي المخلوع بيدرو كاستيو

نفت المكسيك السبت، التدخّل في الشؤون الداخليّة للبيرو ودافعت عن قرارها منح اللجوء، إذا لزم الأمر، للرئيس البيروفي المخلوع بيدرو كاستيو، مؤكّدة أنّ ذلك جزء من "تقاليدها" الدبلوماسيّة.
وأعلن وزير الخارجيّة المكسيكي مارسيلو إبرارد الخميس، أنّ كاستيو الذي أطيح من السلطة وأودِع الحبس الاحتياطي، تقدّم بطلب رسمي للحصول على حقّ اللجوء في المكسيك التي تتشاور في هذا الشأن مع الحكومة البيروفيّة.
ومتحدّثًا عن الخطوات التي اتّخذها لحمل السلطات البيروفيّة على السماح لكاستيو بالمغادرة، قال إبرارد السبت إنّ "الحقّ باللجوء هو تقليد مكسيكي... لم يُحرَم منه أيّ شخص".
أمّا الرئيس المكسيكي اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي سبق أن اعتبر أنّ كاستيو وقع ضحيّة "للنخب الاقتصاديّة والسياسيّة في البيرو"، فنفى من جهته السبت التدخّل في الشؤون الداخليّة البيروفيّة.
لكنّ وزارة الخارجيّة البيروفيّة اعتبرت أنّ هذه التصريحات "تدخّل" في شؤون البلاد.
وقال لوبيز أوبرادور السبت في حديث للصحافة في مونتيري (شمال):"نحن نُعطي رأينا، هذا كلّ ما في الأمر"، غير أنّه أضاف أنّ ما حصل "انتهاك للديموقراطيّة، لأنّه إذا كان الشعب هو من انتخبه (كاستيو)، فلماذا يُطيحه؟".
يأتي ذلك في وقتٍ أعلنت رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي السبت تشكيلة حكومتها، وسط استمرار الاحتجاجات للمطالبة بإجراء انتخابات عقب إقالة كاستيو من منصب الرئيس.
وفي وقت سابق، وأعلنت السلطات في بيرو، عن اعتقال كاستيلو واتهامه بارتكاب جريمتي "التمرد" والتآمر" لمخالفة النظام الدستوري.

وأظهرت قنوات تليفزيونية كاستيلو يغادر مركزًا للشرطة وأفادت أنه سيُنقل إلى سجن تديره الشرطة.

وكان كاستيلو قد قال في وقت سابق، إنه سيحل الكونجرس مؤقتًا ويدشن "حكومة استثناء"، داعيًا إلى انتخابات تشريعية جديدة.

وأدى ذلك إلى استقالات لوزراء بارزين بالحكومة واتهامات عن "انقلاب" أطلقها أعضاء من المعارضة وحلفاء. وحذرته الشرطة والقوات المسلحة من عدم دستورية محاولته حل الكونجرس.

واستدعى الكونجرس كاستيلو الأسبوع الماضي للرد على اتهامات "بالقصور الأخلاقي" فيما يتعلق بالحكم. وفي أكتوبر، قدم مكتب المدعي العام شكوى دستورية ضد كاستيلو تدعي توليه زعامة "منظمة إجرامية" للتربح من تعاقدات الدولة وعرقلة التحقيقات.

ووصف كاستيلو (53 عامًا) المزاعم بأنها "افتراء" من جماعات تسعى "للاستفادة منها والاستيلاء على السلطة التي انتزعها الناس منهم في الانتخابات".

ونجا اليساري والمعلم السابق الذي أصبح رئيسًا للبلاد من محاولتين سابقتين لعزله منذ توليه المنصب في يوليو 2021.

لكن بعد إعلانه أنه سيحل الكونجرس تخلى عنه الحلفاء واستقال الوزراء. وانتقدت السفيرة الأمريكية مسعى كاستيلو.

وغردت ليزا كينا، سفيرة الولايات المتحدة في بيرو، على تويتر تقول "ترفض الولايات المتحدة تمامًا أي عمل غير دستوري للرئيس كاستيلو لمنع الكونجرس من الاضطلاع بتفويضه".

وفي وقت لاحق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ترحب بتعيين بولوارتي.

وأضاف في بيان أن الولايات المتحدة "ستدعم بيرو تحت قيادة حكومة الوحدة التي تعهدت الرئيسة بولوارتي بتشكيلها".

المكسيك الشؤون الداخلي ة للبيرو بيدرو كاستيو وزير الخارجي ة المكسيكي بيرو

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