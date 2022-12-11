قوات موالية لروسيا: أوكرانيا هاجمت مدينة ميليتوبول 

قالت السلطات التي نصبتها روسيا في مدينة ميليتوبول ذات الموقع الاستراتيجي: إن أوكرانيا هاجمت المدينة المحتلة في جنوب شرقي البلاد مساء أمس السبت.

وقالت السلطات الموالية لموسكو وفقا لما نقلته العربية: إن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، في حين قال رئيس البلدية المنفى إن عشرات "الغزاة" لقوا حتفهم.

وقال يفجيني باليتسكي الحاكم الذي عينته موسكو للجزء "الروسي" من منطقة زابوريجيا على تطبيق تليجرام: إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت أربعة إلى أهدافها"، وأضاف أن "مركزا ترفيهيا" كان الناس يتناولون فيه الطعام دُمر خلال الهجوم الأوكراني بصواريخ هيمارس.

وقال رئيس البلدية المنفي إيفان فيدوروف على قناته على تليجرام إن الهجوم أصاب كنيسة حولها الروس إلى مكان للتجمع.

وقال فلاديمير روغوف وهو مسؤول آخر عينته موسكو في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية في زابوريجيا إن حريقا هائلا نجم عن الهجوم اجتاح المركز الترفيهي. وبث مقطعا مصورا لمبنى يحترق.

زيلينسكى: أكثر من 1.5 مليون من سكان منطقة أوديسا بدون كهرباء

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أكثر من 1.5 مليون من سكان منطقة أوديسا تُركوا بدون كهرباء ونظام الطاقة في أوكرانيا "بعيد جدا عن الطبيعي".

وذكر أنه لا ترتبط المنطقة إلا بالبنية التحتية الحيوية، وشدد على أن القصف كان حرجا وأن هناك حاجة لعدة أيام لاستعادة جزء من التيار الكهربائي.

وأضاف أن نظام الطاقة في أوكرانيا "بعيد جدا عن الطبيعي"، وأن ترميمه في البلاد بشكل كامل أمر مستحيل الآن و"لهذا السبب، لا يزال تقنين التيار الكهربائي مستمرا في معظم البلدات والمناطق".



وأفادت تقارير سابقة عن انقطاع الكهرباء في مقاطعة سومي بشمال البلاد بشكل كامل، فيما يشهد عدد من المقاطعات الأخرى منها فينيتسا وكرفوي روغ انقطاعات جزئية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية سابقا حالة التأهب الجوي في معظم المناطق مع سماع دوي انفجارات وحدوث انقطاعات للكهرباء فيها بعد ظهر الاثنين.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن "عدة موجات من الضربات الصاروخية" استهدفت البلاد، حيث تم تسجيل عمل الدفاعات الجوية والطيران في 7 مناطق على الأقل، بما فيها نيكولايف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا.