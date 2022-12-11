الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بعزبة عبده فى البحيرة (صور)

قافلة طبية
قافلة طبية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة اللواء وائل زغلول رئيس المدينة،  قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بعزبة عبده التابعة لدائرة المركز، وذلك بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة، ومسئول وحدة السكان بمجلس المدينة، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، وتحت إشراف جمعية تنمية المجتمع بالقرية، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن القافلة شهدت إقبالًا شديدًا من المواطنين، حيث ضمت القافلة  عددًا كبيرًا من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، منها الباطنة والأطفال والأسنان والرمد والعظام والتحاليل، مع القيام بصرف العلاج وعمل نظارات بأسعار مخفضة.

وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أنه تم توقيع الكشف على عدد ٢٥٠ مواطنًا من أهالي القرية، كما تم تقديم الشكر إلى أهالي القرية على الجهد المبذول في استضافة القافله الطبية ومساعدة الأطقم الطبية لإنجاح القافلة. 

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ القوافل الطبية المختلفة، مع العمل على متابعة كافة القوافل على مستوى القرى  لخدمة أهالينا وتخفيف العبأ عن كاهل المواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ القوافل الطبية المختلفة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، مع العمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، وتحت رعاية محافظ البحيرة.

 

أفضل الخدمات للمواطن الجمهورية الجهد المبذول المشاركة الإيجابية المجتمع المدنى جميع التخصصات كاهل المواطنين قافلة طبية شاملة

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وائل لطفي

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