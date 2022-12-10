الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير: وقف العديد من المفاعلات النووية الألمانية نتيجة وقف إمداد الغاز الروسى

جريدة الدستور

قال حسام بقيعي، خبير علاقات دولية، إن الشعب الألماني يعاني بصورة كبيرة من أزمة الغلاء خاصة في ظل غياب عنصر الطاقة النفطية بسبب وقف إمداد النفط الروسي الذي كان يقوم عليه الإنتاج الألماني. 

وقف المفاعلات النووية الألمانية

وأكد خبير العلاقات الدولية حسام بقيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم وقف العديد من المفاعلات النووية الألمانية والأوروبية بشكل عام نتيجة وقف إمداد الغاز الروسي للدول الداعمة للأزمة الاوكرانية.

سياسة الرد بالحرب 

ويذكر أن روسيا  قامت بمنع إمداد الغاز الروسي إلى الدول الداعمة للجانب الأوكراني، كما أن روسيا عزمت على تنفيذ هذا القرار خاصة بعدما قام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على الجانب الروسي.

حسام بقيعي النفط الروسي خبير علاقات دولية القاهرة الإخبارية المعاناة الألمانية

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