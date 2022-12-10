«العربية للتنمية الإدارية» تعقد مؤتمر استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية الاثنين

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لـ "استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها: رؤية إدارية"، خلال الفترة من 12 -13 ديسمبر الجاري، بالعاصمة العُمانية مسقط، بالتعاون مع وزارة العمل العمانية.

يأتي ذلك بحضور أحمد أبو الغـيـط، الأمين العام جامعة الدول العربية، والدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عمان، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية بناء منهج متكامل لإدارة التنمية، بما يضمن استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية، وفقا للأسس والمبادئ الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية النافذة، إلى جانب بحث المخاطر التي تواجه استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية، وكذلك عرض وتحليل تأثيرات التغيرات المناخية على سلامة إدارة الموارد في المنطقة العربية.

- تبادل الخبرات بين صناع القرار لوضع رؤاهم وخبراتهم لمواكبة التغيّرات المناخية

ويأتي تنظيم المؤتمر في سياق استمرار العمل الوطني بين المسؤولين في الحكومات العربية لتبادل الخبرات بين صناع القرار لوضع رؤاهم وخبراتهم لمواكبة التغيّرات المناخية، والاستفادة من التجارب القائمة على المنهجية والمسؤولية الوطنية للحد من التأثيرات التي قد تطرأ بين الحين والآخر.

ويشارك في المؤتمر متحدثين من الدول العربية، بالإضافة الى كل من المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ومنظمة الإسكوا، ومنظمة الشفافية الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.