السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشركة الفرنسية «RATP»: افتتاح 3 محطات جديدة بقطار العاصمة غدًا

الخط الثالث
الخط الثالث

أعلنت شركة "آر. أيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف) عن افتتاح ثلاث محطات جديدة بقطار العاصمة وهي: الروبيكي، حدائق العاصمة ومطار العاصمة، طبقًا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

تأتي هذه الخطوة من أجل تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات، حيث يمثل قطار العاصمة نقلة نوعية في قطاع المواصلات بمصر.

وكان قد قال المهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، إن الشركة حرصت من خلال إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق وقطار العاصمة على تشجيع عملائها نحو استخدام النقل الجماعي بدلًا من سياراتهم الخاصة.

وكشف "بوشيحة"، في حديثه مع "الدستور"، عن أن الخط الثالث يستقبل ما يزيد على 400 ألف راكب يوميًا، وتستهدف الشركة الوصول إلى نقل 1.5 مليون راكب يوميًا من خلاله هذه الفترة المقبلة. 

وأشار إلى تجربة توفير خدمة "الواي فاي" في محطة العباسية بالخط الثالث لمترو الأنفاق، كاشفًا عن سعى الشركة لتعميمها في مختلف محطات الخط في الفترة المقبلة.

■ هل لك أن تعرفنا أكثر على شركتكم ومهامها ومشروعاتها فى مصر؟

- «آر. إيه. تى. بى ديف للنقل كايرو» هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة «آر. إيه. تى. بى ديف» الفرنسية الرائدة، المتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم.

وتتولى الشركة إدارة تشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، المعروف بـ"الخط الأخضر"، منذ يونيو 2021 ولمدة 15 عامًا مقبلة، إلى جانب قطار العاصمة "القطار الكهربائي الخفيف"، وذلك منذ يوليو 2022 ولمدة 20 عامًا.

وحددت الشركة 3 مجالات أساسية لخطط التنمية المستدامة بمشروعاتها فى مصر، أولها الاستدامة البيئية من خلال تشجيع عملائها على استخدام مواصلات النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون، ودعم استخدام الطاقة النظيفة، خاصة أن قطاع النقل يمثل أحد أكبر التحديات البيئية على مستوى العالم، وأشير هنا إلى حصول الشركة على شهادة «الأيزو 50001»، في ظل تطبيقها نظام إدارة يساعد على تحسين أداء الطاقة في العمل.

الشركة الفرنسية RATP افتتاح 3 محطات جديدة بقطار العاصمة غدا العاصمة افتتاح محطات شركة RATP انه طبقا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق

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